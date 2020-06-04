 

Путин оценил роль Совбеза в принятии стратегических решений

04.06.2020, 13:53, Новости дня

Совбез РФ стал одним из важнейших госорганов, сыграл заметную роль в принятии стратегических решений, сообщил президент Владимир Путин.

«Хотел бы напомнить, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совета безопасности России. Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. И за прошедшие годы сыграл, действительно, заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Глава государства поблагодарил всех сотрудников и ветеранов аппарата Совбеза за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход при выполнении поставленных задач. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Лукашенко пообещал не закрывать границы Белоруссии в условиях пандемии

09.05 / “Вам, родные!”. Поздравления и подарки ко Дню Победы ждут ветеранов и инвалидов

26.03 / Лайнер Costa Neoromantica не пустили в порт Владивостока

16.04 / Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

29.05 / ЕС выделил Украине кредит в 500 млн евро

30.03 / Борьба с коронавирусом: ограничения сродни временам мировой войны

11.04 / Independent – эксперты предупреждают — за опросами о коронавирусе в сети может скрываться обычное воровство личных данных

12.05 / Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус

15.04 / В Кремле прокомментировали проблемы с пропусками в Москве

03.05 / Член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска