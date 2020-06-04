Путин оценил роль Совбеза в принятии стратегических решений

04.06.2020, 13:53, Новости дня

Совбез РФ стал одним из важнейших госорганов, сыграл заметную роль в принятии стратегических решений, сообщил президент Владимир Путин.

«Хотел бы напомнить, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совета безопасности России. Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. И за прошедшие годы сыграл, действительно, заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Глава государства поблагодарил всех сотрудников и ветеранов аппарата Совбеза за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход при выполнении поставленных задач.