 

Попова рассказала о вакцинах от коронавируса для разных групп населения

04.06.2020, 13:53, Новости дня

Вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», – передает ТАСС слова Поповой.

По ее словам, озвучивать сроки появления вакцины пока рано.

«Озвученные сроки – это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато», – отметила она.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах

24.05 / Скандал с советником премьера вызвал раскол в правящей партии Великобритании

02.04 / Илларионов: Кто круче Путина? Саакашвили

18.05 / Хабиб Нурмагомедов: у отца очень тяжелое положение

18.04 / Жириновский призвал арестовать коммунистов в случае сбора у мавзолея Ленина

04.05 / Экс-депутат Рады признал, что его группа стреляла по милиционерам на Майдане

27.03 / Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

25.05 / ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года

22.04 / Netflix удвоила прибыль из-за карантина

09.04 / Воронежский губернатор пообещал, что коронавирус не повлияет на реализацию нацпроектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска