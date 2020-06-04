Попова рассказала о вакцинах от коронавируса для разных групп населения

04.06.2020, 13:53, Новости дня

Вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», – передает ТАСС слова Поповой.

По ее словам, озвучивать сроки появления вакцины пока рано.

«Озвученные сроки – это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато», – отметила она.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».