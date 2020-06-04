Оползень унес в море норвежский поселок
04.06.2020, 13:53, Новости дня
Дома на мысе Кракнесет на севере Норвегии снес в море оползень шириной 600-метров, видео появилось в Сети.
По данным портала The Local, пострадавших при ЧП нет. Местные жители успели эвакуироваться еще до начала стихийного бедствия, однако некоторых пришлось увозить с мыса при помощи вертолета. Всего в море унесло восемь домов, передает РИА «Новости».
На кадрах заметно, что в поселке осталась собака. Животное, по словам полицейских, смогло выбраться и доплыть до берега.
Власти предупреждают, что сейсмическая активность, спровоцировавшая масштабный оползень, продлится еще несколько дней.
В марте оползень сошел в центре Нижнего Новгорода.
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