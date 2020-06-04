Каннский фестиваль объявил программу: фильмы с Тимоти Шаламе, Кейт Уинслет и Сергеем Полуниным, которые вы не увидите на Круазет

04.06.2020, 13:50, Разное

История не знает сослагательного наклонения, однако директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо решил поспорить с этим заявлением. Вчера во время специальной пресс-конференции он озвучил названия тех картин, которые были бы показаны в программе Каннского кинофестиваля, если бы он все же состоялся. Сделано это было не столько с целью продемонстрировать то, что в Канны по-прежнему стремятся попасть лучшие из лучших режиссеров современности, сколько по куда более благородной причине: организаторы киносмотра таким образом стараются помочь фильмам в будущем прокате. Пометка “участник Каннского кинофестиваля” всегда привлекает внимание к картине и помогает в ее продвижении. К тому же, озвученные фильмы смогут беспрепятственно принять участие в других международных киносмотрах в этом году: например, в Венецианском кинофестивале, который пока планируют провести по расписанию.

Кадр из фильма “Французский диспетчер”

Всего было названо 56 картин – без деления на конкурс и другие секции, чтобы каждый мог сам составить свое идеальное “Каннское расписание” (к такому решению пришел директор Тьерри Фремо). Самые же громкие премьеры, которые мы не увидим на Круазет, но точно все же посмотрим когда-нибудь, таковы:

“Французский диспетчер”, Реж. Уэс Андерсон

“Лето 85-го”, Реж. Франсуа Озон

“Топорик”, Реж. Стив МакКуин

“Еще по одной”, Реж. Томас Винтерберг

“Падение”, Реж. Вигго Мортенсен

“Аммонит”, Реж. Фрэнсис Ли

“Настоящие матери”, Реж. Наоми Кавасе

“В сумерках”, Реж. Шарунас Бартас

“ДНК”, Реж. Марвенн Ле Беско

“Поезд в Пусан 2: Полуостров”, Реж. Ен Сан-Хо

“Мужчины”, Реж. Люка Бельво

“Обыкновенная страсть”, Реж. Даниэль Арбид

“Душа”, Реж. Пит Докер

“Речь”, Реж. Лоран Тирар

“Настоящее”, Реж. Кодзи Фуркада

“Грядущая забывчивость”, Реж. Фернандо Труэба

Кейт Уинслет и Сирша Ронан в фильме “Аммонит”

Полный список картин доступен на сайте Каннского кинофестиваля. Из этих же наименований становится понятно, что в Каннах собирались показывать режиссерский дебют Вигго Мортенсена (“Падение”), картину с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан (“Аммонит”), новый фильм с Сергеем Полуниным (“Обыкновенная страсть”). И, конечно же, новый опус Уэса Андерсона с суперзвездным составом (“Французский диспетчер”): в фильме режиссера снялись Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и другие известные актеры. Среди 56 картин нет ни одной российской – в том числе и нового фильма Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе и вокруг него”, которому многие прочили участие в Каннском конкурсе. Но кинокритики уже предположили, что картина “переехала” с 72-го киносмотра на 73-й и будет показана на Круазет в 2021 году. Такая же судьба, по мнению кинообщественности, ждет и фильм Пола Верховена “Святая дева” и другие не названные картины.

Каннский кинофестиваль

Напомним, ранее было объявлено, что Каннский кинофестиваль не сможет состояться с 12 по 23 мая и перенесен на неопределенный срок. Позднее директор киносмотра Тьерри Фремо утверждал, что собирается провести его во второй половине лета и исключает возможность переводить Канны полностью в онлайн-режим, но после стало понятно, что в 2020 году фестиваль вообще не будет проведен. Организаторы Венецианского кинофестиваля также заявляли, что не собираются менять даты проведения своего киносмотра – со 2 по 12 сентября – и выступают против интернета.

Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно во второй половине мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов, расположенном на известной набережной Круазетт. Впервые киносмотр прошел в 1946 году и с тех пор не проводился лишь дважды – в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств на его организацию.