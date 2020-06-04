 

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

04.06.2020, 13:48, Новости дня

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.

Изображение разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа, после чего его выложили в Сеть, информирует Telegram-канал Mash.

По информации издания, всего авторы перепробовали более 50 вариаций с образом Волка. Герою нарисовали 18 разных причесок и четыре варианта хвоста.

Персонаж одет в джинсы, не покрывающие щиколотки, белые кеды и рубашку поверх футболки. 

После публикации в «Союзмультфильме» заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный. 

«Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля», – сообщила пресс-секретарь студии Марина Малыгина Telegram-каналу «Подъем».

Премьера новых серий «Ну погоди!» запланирована на лето 2020-го. Последний выпуск мультсериала, «Поймай звезду», вышел в 2017 году.



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