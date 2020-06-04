Мнение: Наташа и Ломброзо

04.06.2020, 13:45, Разное

Смотришь на фотографии этой симпатичной молодой женщины и ловишь себя на мысли, что знаменитый итальянский психиатр Чезаре Ломброзо был не прав. Нет во внешности Натальи Разумной ничего криминального.

Какое преступление могла совершить эта красавица?

Но внешность – обманчива. Наталья, оказывается, служила начальником отдела дознания ОП №7 г. Ростова-на-Дону, дослужилась до звания подполковник.

И против нее возбуждено уголовное дело по целому букету статей УК. Тут и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу), и ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности), и ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и даже ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Что произошло?

Управление СКР по Ростовской области сообщает: «По версии следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года Наталья Разумная, расследуя уголовное дело по факту незаконного хранения одним из жителей г. Ростова-на-Дону 15 единиц оружия и более 2 тысяч боеприпасов, освободила его от уголовной ответственности и привлекла вместо него непричастное к преступлению «подставное» лицо, сфальсифицировав для этого протоколы следственных действий».

В итоге, отправила Наташа за решетку непричастного к преступлению.

Но и это еще не все. Весной 2017го Наташа получила 500 тысяч рублей от жительницы г. Ростова-на-Дону, убедив ту, что «может повлиять на принятие судом решения об отмене осужденному условного осуждения и снятии судимости».

В общем, Наталья Разумная подалась в бега. Но вскоре ее приняли и отправили в СИЗО. И сейчас красавица ждет суда.

Фотографии из Instagram-аккаунта Натальи Разумной