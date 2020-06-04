 

Полицейский ранен в шею во время патрулирования в Бруклине

04.06.2020, 13:42, Новости дня

Нью-йоркский полицейский, работавший в патруле по борьбе с грабежами в Бруклине, получил ножевое ранение в шею от человека, который подобрался к нему сзади, сообщили в полиции.

Нападение перешло в перестрелку, в ходе которой нападавший был ранен. Двое других полицейских также получили огнестрельные ранения.

Кровопролитие произошло незадолго до полуночи во время действия комендантского часа, введенного для прекращения многодневных волнений в связи со смертью Джорджа Флойда в Миннесоте.

Ожидается, что все трое раненых полицейских поправятся. Нападавший получил многочисленные огнестрельные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии, сообщил комиссар полиции Дермот Шей.

Он отметил, что за последние дни произошло несколько атак на полицейских. В ходе одной из них водитель автомобиля наехал на сержанта полиции, который пытался остановить грабежи в Бронксе. В другом случае лейтенанта ударили кирпичем по каске во время схватки с протестующими на Манхэттене.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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