 

Путин не примет участие в глобальном саммите по вакцине от коронавируса

04.06.2020, 13:42, Новости дня

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в виртуальном саммите, посвященном созданию вакцины от коронавируса, который проводит британское правительство на этой неделе.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин получил приглашение принять участие в саммите от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщили в Кремле.

«Глобальный саммит по вакцине – 2020» призван мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения всеобщей доступности вакцины от коронавируса.



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