Lancet проверит данные о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19

04.06.2020, 13:40, Разное



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Результаты независимого аудита ожидаются в ближайшее время, говорится в сообщении редакции The Lancet.

Речь идет о крупном международном исследовании, опубликованном в The Lancet 22 мая, которое показало, что лечение COVID-19 хлорохином и гидроксихлорохином может быть опасным. Ученые не обнаружили положительного влияния лечения на течение болезни. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения решила приостановить свои исследования хлорохина и гидроксихлорохина при COVID-19 и поручила проверить информацию о безопасности препаратов специальной рабочей группе.

В исследовании ученые собрали данные о лечении хлорохином и гидроксихлорохином (в том числе, в комбинации с азитромицином) почти 15 тысяч человек с COVID-19. Еще более 80 тысяч пациентов с этой инфекцией были группой сравнения. Данные были собраны в 671 больнице по всему миру.

Пациенты, которые получали лечение по различным схемам, включавшим хлорохин и гидроксихлорохин, умирали с большей вероятностью, чем пациенты из контрольной группы. Кроме того, у них чаще развивались угрожающие жизни аритмии. Ученые не смогли обнаружить положительного влияния лечения на исход болезни.

Вместе с тем исследование оставляет ряд вопросов. Его дизайн (наблюдательное исследование) не позволяет установить, стало ли определенное лечение причиной смерти этих пациентов. Исследование также не включало некоторые важные группы пациентов: например, тех, кто получал лечение на поздних стадиях болезни при тяжелом течении. Кроме того, остается неизвестным, могут ли хлорохин и гидроксихлорохин применяться для профилактики COVID-19.

Отметим, что российский Минздрав не стал исключать применение гидроксихлорохина при лечении COVID-19. Препарат вошел в седьмую версию методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 3 июня.