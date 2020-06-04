Личное: До фига мужской работы

04.06.2020, 13:35, Разное

В поисках способа подчинить мужей жены идут к психотерапевтам.

Не свою устойчивость хотят развить, а найти способ давить мужьям на мозг эффективно.

svetdnia

Здравствуйте, Эволюция!

Хочу предложить своё письмо для разбора.

Мне 33 года, я замужем 13 лет, с мужем вместе 17 лет. Он, пусть будет А., старше меня на 3 года. Унас пятеро совместных детей, младшим двойне 2 года, старшей 12 лет. Его ОЗ представляется мне существенно выше моей.

(Здесь сквозит обида на то, что ее карьера – в заднице. Хотелось бы рожать детей, но и в других ресурсах процветать. Всем хотелось бы много хорошеньких лапочек, но чтобы работать и заниматься творчеством в той же мере, что и люди с одним ребенком. Нельзя объять необъятное. В этой жизни приходится выбирать, чтобы никого не обвинять потом)

Еще когда у нас было двое детей погодок и я вышла на работу, мы решили, что для семьи выгоднее мне сидеть дома. Для меня тогда это было сложным решением. Если я выходила на работу, то мужу приходилось включаться, возить детей на кружки, они болели, это было не выгодно для бюджета. В итоге работать я все же стала, но мало, не полную неделю, муж стал основным добытчиком. С третьим ребенком я получила другую профессию, которая предполагает работу на себя, стала хорошим специалистом, но зарабатываю немного .Могла бы больше, но это требует моего времени, чаще уходить из дома, а это не возможно пока.

(Она могла бы больше, думает она. Могла бы как муж содержать всех детей и его, но приходится пожертвовать собой. Хотя не факт, что она бы даже на двух детей сама заработала. Не факт это, потому что всего лишь – в теории, а не на практике. А муж на практике эту ораву обеспечивает)

С беременностью двойней, А. занялся частным бизнесом. Я поддерживаю его, веду документы и бухгалтерию ИП. Зарабатывать он постепенно стал больше, правда и дается это ему не легко,многому приходится учиться.

Дети были желанными, он их любит, семью большую хотел. Отношения у нас мне не понятно пока какие. Вроде бы не в дефолте, но все чаще происходят ссоры и у меня ощущение, что мы не понимаем друг друга. Возможно это усталость от большой нагрузки у обоих.

(Усталость у обоих, конечно. Только автор считает, что занимается самой важной частью работы – сидит с детьми. А муж так не считает, он считает, что ухаживать за детьми могла бы любая почти женщина, а вот зарабатывать на семерых – далеко не каждый мужчина. И муж, в общем, прав)

Проблема заключается в том, что примерно с марта и до ноября у мужа сезон. Он пропадает на работе. Это изматывает его морально и физически, меня от этого последние 2 года вообще бомбило.Я одна была с двумя младенцами, домом и еще тремя детьми.

(Надо представить, что муж не выдержит нагрузки и заболеет. Или что он не выдержит прессинга дома и уйдет. Представить это и понять, что получится. Это поможет снизить бомбежку, если задача такая, а не накрутить себя до развода)

Я впадала в депрессию ,злилась, просила помощи и т.д. ( помощников у меня нет, есть дом не со всеми условиями, огород и какая никакая деятельность, которую я не хотела терять).

(Получается, что решая родить четвертого, а вышло так, что и пятого, ребенка, она рассчитывала на то, что муж точно сможет брать на себя существенную часть быта. И не просто рассчитывала, а уверена была)

Сейчас я работаю со своим отношением. Занимаюсь спортом (есть лишний вес, всегда был, но спортивной при этом я тоже всегда была), занимаюсь с психотерапевтом, много общаюсь с детьми, слежу за огородом, в работе в связи с вирусом совсем тихо и это меня сильно огорчает. Но я оформила субсидию и работаю на горячей линии 112, что дает тоже какой-то ресурс.

(Почему занятия с психотерапевтом она считает работой? Какая это работа? Если вы приходите за маникюром или массажем, это тоже работа? Это принятие услуг. А работа ваша – это то, куда вы вкладываете силы, а не деньги мужа)

Но недовольства есть у меня все равно, правда уже не в стиле “приди раньше домой и сделай мне хорошо”, а в стиле,что он все меньше уделяет внимание семье, детям, и сам уже загнался просто. И поэтому же поводу сам психует.

(Если он загнался на работе, ему нужна поддержка дома, возможность раньше ложиться спать, хорошее питание и эмоциональное равновесие. Это позволит ему быть куда менее нервным, иметь больше сил, решать проблемы на работе эффективней. А если вы будете давить на него и дергать его, то не только ухудшите общую ситуацию, но и станете врагом)

Чтобы не плодить ссоры мы решили договориться о графике его работы. Сели, обсудили и записали, что приходит он в 7-8 вечера, и один выходной в 2 недели. Половину его проводит с семьей, половину как ему хочется. Если у него форс-мажор, он предупреждает, что задерживается. Форс мажор это когда правда горит или что-то случилось, а не когда надо ряд доложить .Также сделали семейный правила, все вместе с детьми, обсудили, поговорили, записали. Предполагалось, что это даст мне какую-то опору и осознание значимости для него, а он перестанет рваться и мучаться, что не бывает дома.

(Вот это итог ее “работы” с психотерапевтом, как я поняла. Посмотрите на эту демократию. Она взяла мужа, щипцами за горло, посадила его за стол переговоров, где все на равных с ним, даже маленькие дети. Все высказали ему свои условия, надавив коллективно, он как мальчик пообещал эти их условия выполнять. Потому что самочувствие его жены – это главное, а не его работа, источник их жизни. В доме – матриархат. И она считает вот это насилие – равенством, будто это и его идея тоже – поставить самому себе такие условия. Какие встречные условия будет выполнять она из описания непонятно. Скорее всего в ответ она обещала не наказывать его)

ОК. Пошла первая неделя, среда. Время полдевятого, мужа нет. Я пищу, что время много, что случилось ? Тишина. приходит в 9, улыбается. Я поздоровалась, молча ушла. Старалась не кислые щи делать, а просто дистанцироваться. Он спросил “что случилось”, я сказала, что не хочу разговаривать. Он не унимался, спросил что происходит. я сказала. что мы договаривались и я ждала, что он предупредит или напишет.

(Ну и теперь она как настоящий диктатор вынуждена применять санкции. Под щипцами вытянула обещание его, а теперь будет его наказывать)

А.:” А, так я должен у тебя отпрашиваться!”

я:- “Нет, я просто ждала, что ты предупредишь,как и договаривались”

А.:-” Я думал, понятно что у меня жопа по моим сообщениям днем (он писал, что станок сломался, что все через жопу идет).”

я:- “Нет, не понятно совсем было. “

(Муж хоть и пообещал под давлением что-то, но осознает, что не должен отпрашиваться у жены, чтобы поработать, что она – не хозяйка ему. Но жена считает иначе. Конечно хозяйка, ведь в ее руке рычаг – обиды и угрозы)

У него каждый день такие обстоятельства, и я ему сочувствую, помогаю чем могу. Не отвлекаю на домашние дела, ищу что он попросит, делаю доки, информацию готовлю.

(Она ему помогает. Потому что его работа – это его обязанность. Он обязан. А вот она не обязана бытом заниматься, это тоже ее помощь ему. То есть выходит, что муж по умолчанию и работать должен и быт тянуть, а она ему из милости помогает)

Дальше он начал ругать детей и кричать ” Мне плевать о чем мы договаривались! Плевать, что мы не бьем друг друга(так звучало одно из правил), если еще раз возьмете спички, я выпорю вас на фиг!”.

(Диктатор в шоке. Оказывается можно вытащить щипцами “договор”, а потом его просто аннулируют в одностороннем порядке)

Это еще один камень преткновения. Я не даю ему применять физические наказания 12 лет, он вроде бы согласен стла со временем, но угрозы остаются и в моменты эмоций это всегда вылазит.

(В общем, это жена должна решать, как воспитывать детей. Его дело – обеспечивать всех, кого она родит, и подчиняться ей. В результате он критикует ее воспитание. А она думала, что он склонится и признает ее мудрость)

Таким образом, я вижу, что наши договоренности и правила- для него фигня. Я понимаю ,что возможно вытащила их щипцами и оттуда такая реакция. Честно старалась этого не делать.

(Здесь проблески разума, но только проблески)

Да, наверное, лучшим решением было бы отстать от него и всё. И я бы так и сделала, будь я одна. Но у нас семья и дети, которые тоже нуждаются во внимании отца. Плюс частный дом в котором до фига мужской работы.

Как еще договариваться я не знаю. Идеальный вариант,с его точки зрения, что он 8 месяцев в году дома не появляется,и всех это устраивает.

(Идеальный вариант тот, который позволит сохранять нормальную атмосферу дома. Дети нуждаются во внимании отца, и отец точно в курсе этого, ему не нужно об этом напоминать, но еще больше дети нуждаются жить не в аду скандалов)

При этом сам же кричит, что дети его перестают слушать и вообще становятся непонятно кем и он пытается орами и криками что-то решить. Я мать не мягкая, нет у нас вседозволенности, просто он не видя ситуации 90% времени, хочет быстренько за полчаса все порешать.

(Автор, если вы и дальше будете демонстрировать детям, что глава семьи – вы, а отец их – у вас на посылках, у вас будут серьезные конфликты и с мужем, и с детьми. Они не будут его уважать и не будут уважать вас)

Я думала, проблема в моей коммуникации. Работаю с психологом. Проговаривание, я-сообщения, внимание к своим желаниям, но у меня все больше ощущение, что это не то.

(Внимание к желаниям! Побольше внимания к своим желаниям, которые она хочет удовлетворять за его счет. И пополнение пыточного чемоданчика, чтобы заставить других выполнять свои желания. Нет бы о возможностях своих думали, но они – о своих желаниях. Я-сообщения – это вынос мозга в стиле: “мне больно, я хочу, чтобы ты…” и так далее)

И это абсолютно точно идет в разрез с тем, что пишете вы. Я помню про фокус на его потребностях .Получается, что я должна помогать ему, думать о том, как он устает(я итак об этом постоянно думаю), и не теребить с семьей. А потребности детей закрывать самостоятельно.

(Получается, что она сама знает, как надо, но не хочет. Потому что надеется, что есть щипцы, которыми можно заставить мужа напугаться и забегать вокруг, крутя хвостом)

Уважаемая, Эволюция, очень хочется послушать ваше видение.

(Она знает, какое у меня видение. Сама сформулировала. Знаете, почему она ко мне обратилась? Потому что в момент когда муж нарушил “договор” встал вопрос о санкциях. Ну и поняла она, что санкции применять не готова. Мужа можно выдавить из дома, но жизнь ее от этого лучше не станет. Да, он будет страдать, но на колени не встанет, как ей до этого думалось)