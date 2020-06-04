В ОП заявили о фейках и вбросах в соцсетях на тему голосования по Конституции

04.06.2020, 13:30, Новости дня

Общественная палата РФ зафиксировала большое количество фейков и вбросов в социальных сетях на тему голосования по поправкам в Конституцию, сообщил глава комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич.

«Мы отмечаем вал в социальных сетях вбросов, сознательных, направленных на дестабилизацию ситуации, направленных на распространение слухов и сплетен вокруг голосования. … У коллег есть предложения сделать системную работу по информированию, по просвещению», – рассказал Малькевич на расширенном заседании рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

По его словам, в ряде регионов местные власти уже борются с этим, быстро информируют граждан по ситуации. «Приятно, что есть регионы, которые оперативно откликаются на вызовы времени и реагируют», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Позже ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.