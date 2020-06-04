Доктор-инфекционист рассказала, почему важно носить маски

04.06.2020, 13:30, Разное

Ирина Иванова, врач-инфекционист, сообщила, что риски передачи COVID-19 от человека к человеку увеличивается в десятки раз, если отсутствует защитная медицинская маска. Несмотря на ослабление мер карантина, специалист призывает не забывать заботиться о себе и здоровье окружающих.

Заразиться коронавирусной инфекцией можно даже при коммуникации с другим человеком, потому нужно защитить слизистые, нос и рот. Вопреки ослаблениям карантинных мероприятий стоит продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Ношение маски уменьшает риски заражения вирусом, но главное, ее должны использовать наибольшее количество людей.

Также доктор напоминает, что инфекция предается в воздухе во время разговора, чихания, кашля зараженного человека, потому нужно и дальше соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными масками. Носить ее стоит в местах большого скопления людей, закрытых помещениях. Эксперт просит граждан не расслабляться из-за ослабления ограничений.