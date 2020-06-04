Против органов опеки в Оренбургской области завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

04.06.2020, 13:20, Новости дня

Уголовное дело по статье “Халатность” завели после того, как представители органов опеки изъяли из оренбургской семьи четверых детей. Ранее губернатор области отправил в отставку главу Домбаровского района, где находится поселок Тюльпанный, в котором жила многодетная семья.

“Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно: район не смог предотвратить, предупредить ситуацию”, –​ сообщил губернатор в инстаграме.

Изъятие детей произошло после того, как многодетная семьи из Тюльпанного обратилась к чиновникам за помощью, поскольку дом, в котором она жила, находится в аварийном состоянии.

К семье пришли сотрудники полиции и представители опеки. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем забирают их силой, а на мать надевают наручники.

В полиции сообщили, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.

По данным следствия, четырех из пяти детей изъяли по постановлению главы Домбаровского района без решения суда.

Позже стало известно, что органы опеки и попечительства подали в суд иск об ограничении в родительских правах матери и отца изъятых детей. Прокуратура якобы проверила образ жизни семьи, и выяснилось, что основным доходом родителей являлись пособия на детей. Мать находилась в продолжительном декретном отпуске, отец фактически не работал, семья вела скрытный образ жизни, детей не выпускали на улицу.

Сейчас дети находятся под присмотром врачей и соцработников.