 

В Санкт-Петербурге вышли на свободу полицейские, виновные в пытках задержанных сигаретами. Суд изменил им приговоры

04.06.2020, 13:20, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахСанкт-Петербургский городской суд изменил и отменил приговоры нескольким бывшим полицейским 70-го отдела полиции Санкт-Петербурга, которые были признаны виновными в пытках задержанных, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Настоящее Время рассказывало историю этих полицейских осенью 2017 года. Чтобы получить нужные показания, они применяли к задержанным электрошокер, дубинки, прижигали ноздри сигаретой и обливали кипятком. 

По этому делу замначальника отдела Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков получили по четыре года колонии общего режима (Морозова признали виновным в том, что он вставлял зажженную сигарету в ноздрю задержанного Алексея Шепелина, а Барашкова – в том, что он облил кипятком Замира Абдулкамалова). Однако Санкт-Петербургский городской суд изменил им приговоры на меньшие сроки и отпустил из-под стражи с учетом уже отбытого срока. 

Приговор отменили также еще одному полицейскому отдела, Сергею Котенко. Его ранее осудили на три с половиной года условно за фальсификацию административного протокола в отношении задержанного (часть 1 статьи 285 УК, часть 2 статьи 292 УК). 

На каких именно основаниях были отменены и изменены приговоры –пресс-служба судов не сообщает. Однако защита ранее настаивала, что никто из полицейских не признал вины в пытках. 

 



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