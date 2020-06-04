Компания Dyson полностью раскрыл свой электрокар

04.06.2020, 13:18, Новости дня

Компания Dyson продемонстрировала тизерные изображения первого собственного электрокара.

В частности, пользователи уже сейчас могут детально рассмотреть внешний вид автомобиля, который существенно превосходит по стилю многих конкурентов. Вместе с тем специалисты все же обнаружили совпадения с Aston Martin Vantage, где применили похожую по форме светодиодную оптику. Вместе с тем более изящный и агрессивный дизайн здесь получили за счет 24-дюймовых колесных дисков.

Дверные ручки спрятаны в кузов, тогда как вместо боковых зеркал установлены специальные камеры, контролирующие обстановку вокруг электрокара. Сиденья оснащены специальным механизмом, который следит за осанкой водителя и пассажиров.