 

Новая Mazda 3 может получить турбированный двигатель

04.06.2020, 13:18, Новости дня

Японский автомобильный гигант Mazda в следующем году выпустит модель Mazda 3 с новым мотором.

Также достоинством автомобиля станет применение полного привода, чего не было предложено в предшествующих версиях автомобиля. В свою очередь, предшествующие модификации с турбированным двигателем выпускались около 7 лет назад, тогда как теперь покупатели смогут снова испытать усовершенствованный экземпляр Mazda 3.

Некоторые источники предполагают, что модель в 2021 году появится в модификациях седана и хетчбэка. Кроме того, новая версия имеет автоматическую трансмиссию и ряд других продвинутых опций, отсутствующих в текущем поколении автомобиля. Цена на японские новинки будет объявлена позже.



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