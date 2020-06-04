Компания Audi вывела на тесты новый E-Tron GT

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04.06.2020, 13:18, Новости дня

В Сети появились фотографии новой версии электрокара Audi E-Tron GT, который удалось запечатлеть во время тестовых испытаний в Ингольштадте.

Кроме того, новая модель сохраняет плотный камуфляж, через который частично удалось рассмотреть некоторые особенности транспортного средства. Более того, прототип по многим параметрам дизайна совпадает с тем концептом, который продемонстрировали в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Однако наиболее яркими отличиями следует выделить высокую крышу, увеличивающую уровень комфорта в салоне. Заявлено о применении двух электрических моторов с суммарной мощностью 582 л.с. Официальный выход новинки электрокара Audi E-Tron GT может пройти до конца нынешнего года.



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