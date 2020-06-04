 

Регионам решили выделить 1,7 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

04.06.2020, 13:16, Новости дня

Власти выделят пяти регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 1,7 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог после паводков 2019 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил на заседании кабмина, которое прошло в режиме видеоконференции, в Сибири и на Дальнем Востоке инфраструктура «заметно пострадала из-за прошлогодних паводков», на восстановление будет выделено порядка 1 млрд 700 млн рублей, передает РИА «Новости».

Средства получат пять регионов.

Также правительство выделит из бюджета средства, необходимые для реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Средства пойдут на создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Такие программы были разработаны для 10 территорий, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная.

«Я и мои коллеги обязательно продолжим поездки в эти регионы, как только будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией», – добавил Мишустин.



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