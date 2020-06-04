Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске

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04.06.2020, 13:16, Новости дня

Суд в Норильске заключил под стражу начальника цеха ТЭЦ-3 по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн топлива, сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

«Суд … принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину – содержание под стражей сроком на один месяц 30 суток, по 31 июля», – передает РИА «Новости» слова Веселовой.

По данным СК, задержанный давать показания отказался.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев в четверг утром заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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