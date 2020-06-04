Скандалы: Бизнес-джет от «Норникеля» для Светланы Радионовой

04.06.2020, 13:15, Разное

Компания Владимира Потанина оплатила поездку главы Росприроднадзора на расследование обстоятельств разлива нефтепродуктов

Светлана Радионова прилетела на место катастрофы на самолете «Норникеля», утверждает журналист Андрей Караулов. Глава надзорного органа прибыла в Норильск, чтобы расследовать обстоятельства аварии на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». На YouTube-канале журналиста Андрея Караулова появился ролик, в котором он рассказывает о произошедшей в Норильске катастрофе. На видео Караулов заявляет, что компания «Норникель» оплатила перелет к месту аварии главе Росприроднадзора Светлане Радионовой.

По словам журналиста, самолет Challenger, который принадлежит компании, вылетел в Норильск из аэропорта Внуково в 1:01 (по московскому времени) с Радионовой на борту. Караулов говорит, что борт приземлился в Норильске в 4:59.

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Другой принадлежащий «Норникелю» самолет, пассажирами которого стали менеджеры компании, вылетел из Домодедово на несколько минут раньше, утверждает Караулов. Борт взлетел в 00:57 (МСК) и приземлился в 4:55.

«Неужели заместитель министра набралась мудрости и полетела делать для Путина справку о масштабах катастрофы на их [«Норникеля» – прим. ред. ] самолете? Да еще и 2 борта!», – недоумевает Андрей Караулов.

По словам Караулова, перелет одного такого частного самолета туда и обратно стоит 100 тыс. долларов.

Накануне источники «ТВК Красноярск» также сообщали, что глава надзорного органа летит на расследование обстоятельств аварии на оплаченном «Норникелем» самолете. Мы направили соответствующий запрос в пресс-службу компании.

В пресс-службе «Норильского никеля» порекомендовали следить за информацией на официальном сайте компании. На вопрос о перелете Радионовой не ответили:

«Норникель ведет активную работу по ликвидации последствий инцидента.

Мы регулярно даем информацию о ходе работ на официальном сайте компании. Вы можете использовать актуальную информацию в работе.

В частности, мы уже указали предварительную причину произошедшего.

Точную причину, а также возможный ущерб можно будет определить позднее. Пока же компания вместе со спасателями и специалистами профильных ведомств делают все возможное для оперативного устранения последствий.

Что касается работы Росприроднадзора, то компании некорректно ее комментировать. Обратитесь, пожалуйста, за комментарием к представителям Службы».

Тот же вопрос журналист ТВК задала напрямую Светлане Радионовой в Facebook. Ответа пока не последовало.

Напомним, авария, в результате которой произошел разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошла на ТЭЦ-3 АО «НТЭК», дочерней компании «Норникеля».

В Норильск на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов вылетела группа из 100 спасателей. Также на север Красноярского края отправились губернатор Александр Усс и глава МЧС России Евгений Зиничев.

Незадолго до этого Владимир Путин назвал несвоевременным доклад о ЧП и согласился ввести режим ЧС федерального уровня для скорейшего исправления ситуации.