Ученые: Коронавирус может поражать мужские яички

04.06.2020, 13:09, Разное

Эксперты из Уханя выяснили, что инфекция COVID-19 может оказать влияние на яички мужчин. Итоги анализа опубликовали в South China Morning Post.

Специалисты произвели аутопсию 12 скончавшихся от COVID-19 мужчин в возрасте от 42 до 87 лет. Гистологический анализ показал у 11 из них разрушения воспалительного характера у клеток стромы яичек, но сам вирус нашли лишь у 1 умершего.

Ученые предполагают, что на клетки яичек действует не сама инфекция, а общий воспалительный процесс, появляющийся при тяжелой форме коронавируса. Рецептор ACE2, благодаря которому SARS-CoV-2 вторгается в легкие, есть и у определенных клеток яичек. Эксперты боятся, что вирус приведет к бесплодию у заболевших мужчин, но на сегодняшний день нет никаких экспериментальных подтверждений.