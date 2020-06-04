Эксперт: Новый белорусский премьер – загадка для РФ

04.06.2020, 13:08, Новости дня

«Головченко возможно контактировал с Москвой по вопросам экспорта-импорта вооружений, но для РФ новый премьер является своего рода загадкой», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя назначение Романа Головченко новым премьер-министром Белоруссии.

«Роман Головченко – выходец из силовых структур. В начале двухтысячных годов он работал в Совете безопасности Белоруссии. В 2018-м был назначен председателем военно-промышленного комитета, а до этого пять лет работал послом в арабских странах: в ОАЭ и по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии», – рассказал Дмитрий Болкунец.

Очевидно, что накануне президентских выборов Александр Лукашенко взял курс на укрепление силового блока в правительстве, продолжил политолог. Не исключено, что это продолжение политики планомерного перевода экономики страны на военные рельсы.

«Кроме того, я не исключаю, что назначение Головченко – это начало «спецоперации» Лукашенко по передаче власти своему сыну Виктору, с которым тот работал в Совбезе. В экспертном сообществе бытует мнение, что в случае своего переизбрания Лукашенко-старший запустит соответствующую конституционную реформу, делегировав Виктору Лукашенко часть полномочий. И вот тут Головченко пригодится в качестве соратника Лукашенко-младшего», – отметил Болкунец.

«Что касается отношений с Россией – возможно Головченко контактировал с Москвой по вопросам экспорта-импорта вооружений, но для РФ новый премьер является своего рода человеком загадкой», – продолжил эксперт.

«При этом Головченко, будучи выпускником МГИМО, выбивается из общего тренда последних лет, когда власти Белоруссии стараются не назначать на ключевые посты людей, учившихся или работавших в России», – заключил Болкунец.

В четверг белорусский лидер Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, который ранее занимал пост председателя государственного военно-промышленного комитета.

Головченко родился в 1973 году. В 1996 окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения».

В 1997-2002 годы работал главным специалистом госсекретариата Совета безопасности республики, в 2002-2005 годы – заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры. С 2005 по 2006 год являлся главным советником управления внешней политики администрации президента, а в последующие три года Головченко работал главным советником в госсекретариате Совбеза страны.

В 2009 году был назначен советником-посланником посольства Белоруссии в Польше и в том же году стал первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.

С 2013 по 2018 год Головченко был послом Белоруссии в ОАЭ, а также по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. С 2018 года он возглавлял Госкомвоенпром Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора поблагодарил Румаса за совместную плодотворную работу.

Ранее Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».