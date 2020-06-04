Доля ипотеки в новостройках выросла до 60%

04.06.2020, 13:04, Новости дня

Доля ипотеки при покупке жилья в новостройках выросла до 59% по итогам I квартала 2020 года согласно данным Росреестра. Это рекорд с 2015 года, когда на жилищном рынке был рекордно высокий спрос.

С ипотечными кредитами в январе-марте заключено 83,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что составило 59% всех сделок на рынке новостроек. В этом периоде годом ранее показатель составлял всего 35%, сообщил федеральный жилищный оператор "Дом.РФ".

Рост доли ипотеки при покупках квартир в новостройках произошел из-за рекордно низких ставок по ипотечным кредитам. Средневзвешенная ставка по ипотеке для квартир в новостройках в I квартале снизилась до 7,8% годовых с 10,1% в I квартале 2019 года. Это минимальное значение за всю историю ипотечного рынка страны.

Из-за карантина количества сделок снизилось, но господдержка рынка помогла восстановиться рынку.

К концу мая недельные продажи на первичном рынке вернулись к уровню начала марта: с 25 по 31 мая заключено 6,7 тысячи ДДУ в сравнении с 6,5 тысячи сделок за первую неделю марта.

Наибольшую поддержку рынку оказала новая госпрограмма льготной ипотеки для квартир в новостройках под 6,5%. К 28 мая подано более 120 тысяч заявок. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок). По оценке "Дом.РФ", эта госпрограмма вместе с другими жилищными госпрограммами ("Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека") обеспечит в 2020 году выдачу около 320 тысячи кредитов на сумму 915 миллиардов руб.

Получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. при первоначальном взносе от 20%.

По данным Банка России, в апреле выдано 90,5 тысячи ипотечных кредитов на 203,4 миллиарда руб.

Между тем годовой объем ипотечного кредитования сократился в апреле на 17% в количественном и 15% в денежном выражениях. Средний срок одобрения и выдачи ипотечных кредитов увеличился до двух месяцев. По оценкам "Дом.РФ", рынок жилья начнет расти с августа.