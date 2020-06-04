 

Зону парковки на улицах Петербурга выделят синим цветом

04.06.2020, 13:04, Новости дня

На петербургских улицах появится новая разметка. Решено выделить зону платной парковки синим цветом. Так водителям будет проще искать пределы этого ограничения и не нужно концентрировать внимание на соответствующем дорожном знаке.

Нововведение начнет действовать с середины лета. Пока зоны парковки освежили традиционным белым, да так густо, что хватило бы не на один год. Вот, что значит режим ограничений.

Кроме того, поменяют размеры границ трамвайной остановки. Сейчас так называемая желтая "пила" имеет узкую полоску относительно тротуара. По новым правилам она займет полдороги. Цвет менять не будут. Такую же "пилу" нанесут у школ, детских садов и возле пешеходных переходов. Дополнительные знаки "Осторожно — дети" появятся у общеобразовательных учреждениях на асфальте.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", всего из городского бюджета на обновление дорожной разметки выделено более 820 миллионов рублей. Обновлению подлежат 740 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы обещают завершить к 1 сентября.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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