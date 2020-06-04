Песков прокомментировал прогнозы о сроках возвращения к нормальной жизни

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04.06.2020, 13:04, Новости дня

Прогнозы по поводу сроков возвращения РФ к обычной жизни после ситуации с коронавирусом необходимо давать с опорой на мнение специалистов, считают в Кремле.

"С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он отметил, что в целом в стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19, и ситуация постепенно стабилизируется, передает РБК.

"С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом", — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз, что жителям города придется носить маски до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти только осенью текущего года или даже позднее.

"Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", — предположил столичный мэр.

Среди всех российских регионов в Москве оказалось больше всего заболевших COVID-19. По данным на 4 июня, число выявленных инфицированных достигло 189 214 человек. Полностью выздоровели уже 94 715 заболевших, 2 749 пациентов скончались.



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