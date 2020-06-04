Стратегические бомбардировщики США совершили учебный полет над Арктикой

04.06.2020, 12:53, Разное

В рамках тренировочного задания четыре бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress совершили полет над Морем Лаптевых, Норвежским морем и арктическими водами Северного Ледовитого океана. Соответствующее видео опубликовало минобороны Норвегии.

Бомбардировщики совершили вылет с авиабазы Минот, расположенной в Северной Дакоте. Их сопровождали семь истребителей F-16 и F-35. Также самолеты B-52 совершили дозаправку в воздухе. Для этого в небо были подняты танкеры K-135. Они взлетели с двух авиабаз: в Британии и на Аляске.

По словам командующего войсками США в Европе и Африке генерала Джеффа Харринга, сегодня у Арктики растет геополитическое значение, поскольку данный регион является стратегически важным. Тренировочный полет ознаменовал приверженность США партнерам и союзникам, офицер отметил, что их воздушный флот в состоянии сдерживать врага и защищать данную территорию.