 

Стратегические бомбардировщики США совершили учебный полет над Арктикой

04.06.2020, 12:53, Разное

В рамках тренировочного задания четыре бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress совершили полет над Морем Лаптевых, Норвежским морем и арктическими водами Северного Ледовитого океана. Соответствующее видео опубликовало минобороны Норвегии.
Бомбардировщики совершили вылет с авиабазы Минот, расположенной в Северной Дакоте. Их сопровождали семь истребителей F-16 и F-35. Также самолеты B-52 совершили дозаправку в воздухе. Для этого в небо были подняты танкеры K-135. Они взлетели с двух авиабаз: в Британии и на Аляске.

По словам командующего войсками США в Европе и Африке генерала Джеффа Харринга, сегодня у Арктики растет геополитическое значение, поскольку данный регион является стратегически важным. Тренировочный полет ознаменовал приверженность США партнерам и союзникам, офицер отметил, что их воздушный флот в состоянии сдерживать врага и защищать данную территорию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Ученые рассуждают о происхождении пролетевшего над Канском светящегося шара

23.04 / Успенская осталась одна после скандала с племянником

11.04 / Михаил Мурашко: «Чеснок, лимон и имбирь не так эффективны по сравнению с противовирусными препаратами»

15.05 / Российские женщины богатеют быстрее, чем жительницы других стран

10.04 / Мнение: Крым, коронавирус, казаки…

21.05 / Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз: советы эксперта

01.04 / Мнение: Методические рекомендации министерства обороны по лечению коронавируса

14.04 / Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

09.04 / Мнение: Boeing закрывает заводы: авиационный гигант может не пережить коронавирус

05.04 / Названы электромобили с самым большим запасом хода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска