Названа причина экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

04.06.2020, 12:53, Новости дня

Опытный образец вертолета Ми-38 3 июня совершил экстренную посадку из-за вибрации двигателя при отработке чрезвычайного режима работы силовой установки, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

«3 июня при выполнении планового испытательного полета по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей опытного образца вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО «НЦВ Миль и Камов». Нештатная работа двигателя была зафиксирована во время четвертого захода на чрезвычайный режим, три предыдущих захода были выполнены штатно. Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена», – передает ТАСС сообщение холдинга.

Как уточнили в пресс-службе, пострадавших в ходе инцидента нет, машина повреждений не получила. Для установления причины произошедшего формируется комиссия, которая расшифрует и проведет анализ средств объективного контроля.

Напомним, ранее в четверг источник в экстренных службах сообщил, что военный вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку из-за технической неисправности в подмосковной Гжели, никто не пострадал.