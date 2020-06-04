 

МВД анонсировало новый правовой режим проживания мигрантов

04.06.2020, 12:48, Новости дня

МВД планирует разработать новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранных граждан на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что распоряжением правительства от 30 мая утвержден план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы, передает РИА «Новости». 

«Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере», – говорится в сообщении.

В частности, МВД планирует создать единую информационную платформу с мобильным приложением, которая будет содержать все сведения об иностранных гражданах, находящихся в России.

Отмечается, что система позволит внедрить «персонализированные информационные сервисы – личный кабинет, рассылку уведомлений». Оформлена система будет в виде приложения, которое будет обязательно к установке.

Ранее эксперты предложили МВД РФ инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов. 



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