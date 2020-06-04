В Петербурге освободили полицейских, пытавших задержанных кипятком и сигаретами

04.06.2020, 12:46, Разное

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор экс-полицейским, осужденным за пытки задержанных. Теперь они выйдут на свободу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд удовлетворил жалобу на решение суда предыдущей инстанции. Приговор смягчили замглавы отдела полиции Артему Морозову и оперативнику Андрею Барашкову. «В связи с фактическим отбытием назначенного судом наказания осужденных из-под стражи освободить», — говорится в сообщении.

Год назад шесть сотрудников 70-го отдела полиции Санкт-Петербурга предстали перед судом за пытки задержанных и фальсификацию улик. Двое из них были оправданы, а Морозов и Барашков получили по четыре года колонии. Их коллегу Артема Ипатова приговорили к трем годам в колонии-поселении за хищение видеорегистратора, а Сергею Котенко за подлог и фальсификацию суд назначил три с половиной года условно. Сейчас приговор Котенко отменили, а дело отправили на пересмотр.

В 2017 году сотрудники 70-го отдела полиции пытали нескольких человек. Так, силовики избили задержанного Алексея Шепелина, которого они заподозрили в продаже наркотиков. Они вставляли ему в ноздрю окурки, требуя признаться в хранении запрещенных веществ. Второй эпизод был связан с пытками охранника букмекерской конторы, которого после побоев облили кипятком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кипяток был, побои не доказаны. Половину обвиняемых по делу о превышении полномочий в отделе полиции Петербурга освободили в зале суда