“Вся в мать”: дочь Климовой разделась перед камерой
04.06.2020, 12:37, Разное
На днях девушка снялась в откровенной фотосессии. На снимке, опубликованном в социальной сети “Инстаграм”, Елизавета запечатлена с оголенными плечами. На ее лице можно увидеть следы от поцелуев.
Кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Один из комментаторов поинтересовался, может ли дочь Екатерины Климовой публиковать такие откровенные фотографии. “Да, конечно”, – ответила ему девушка.
Еще один подписчик заявил, что Елизавета следует плохому примеру матери. Известно, что Екатерина Климова тоже часто выкладывает в своем аккаунте интимные снимки. “Ты вся в мать, так держать”, – принялся иронизировать пользователь.
Поклонники заступились за девушку. По их мнению, кадр получился трогательным и красивым, но никак не пошлым. “Икона красоты”, “Безумно красивая девушка”, “Ты шикарна”, “Очень похожа на мать”, – выразили мнение комментаторы. Елизавета поблагодарила их за поддержку.
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Напомним, Елизавета Хорошилова – дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова. В этом году девушка оканчивает школу. К сожалению, из-за пандемии коронавируса наследница не сможет побывать на выпускном балу.
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