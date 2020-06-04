 

Актриса Мазунина рассказала о реакции матери на сериал “Реальные пацаны”: Вы же Пермь позорите

04.06.2020, 12:37, Разное

До съемок в картине “Реальные пацаны” Мазунина работала в пермском театре. Как-то
раз ей предложили, как ей показалось, “шабашку”. Артистку и ее коллегу по сцене
Марию Скорницкую пригласили поучаствовать в съемках пилотной серии нового
проекта.

Тестовый эпизод сняли, о его судьбе какое-то время ничего не было
известно. Мазунина решила, что будущего у шоу нет, она продолжила работу в
театре. Спустя время ей позвонили и предложили съемки в сериале “Реальные
пацаны”. Естественно, Валентина такой шанс упустить не могла. Она оставила
сцену. Год теленовеллу снимали в Перми, после площадка переехала в Москву.

Столица на актрису не произвела впечатления. Звезда “Реальных
пацанов” тосковала по малой родине. Общаясь с родными по телефону, Валентина
ревела в трубку. Близкие поддерживали Мазунину, между тем не скрывали
негативного отношения к проекту, частью которого та стала. “Валя, ну это что
такое? Вы же Пермь позорите!” – говорила актрисе мама. Звезду слова
родительницы обижали. Мазунина пыталась переубедить ее. К слову, со временем
мать Валентины смогла оценить теленовеллу.

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Публикация от Valya Mazynina (@mazyn3) 26 Май 2019 в 12:08 PDT

Валентина Мазунина рассказала также, что очень дружна с
коллегами по сериалу “Реальные пацаны”. Особенно актриса близка с Марией
Скорницкой. Вместе артистки самоизолировались на арендованной даче. “В городе
сошли бы с ума”, – поделилась звезда сериала “Реальные пацаны”.



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