Леопард в клетке: Ирина Шейк и ее дочь Лея продемонстрировали контрастные образы на прогулке в Нью-Йорке

04.06.2020, 12:35, Разное

Ирина Шейк известна своей любовью к одежде в клетку – чего стоят ее выходы в вещах Burberry: например, во время недавнего визита к экс-бойфренду Брэдли Куперу модель выбрала именно клетчатую рубашку с характерным принтом бренда. Клетчатую рубашку, но другой марки, в пастельных оттенках зеленого, голубого и розового она надела и для прогулки с Леей, дополнив ее мини-шортами, белоснежной сумкой и кроссовками в тон. Свою трехлетнюю дочь 34-летняя модель, напротив, нарядила в вещи, контрастные своим: Лея “позировала” в платье с хищным пятнистым узором и красных сандалиях – к слову, от Burberry.

Ирина Шейк и ее дочь Лея

Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи – это подарки друзей,- рассказала Шейк во время прямого эфира с главным редактором российского Vogue. Ирина также призналась, что Лее нравилось носить защитную маску во время карантина, ведь ей сообщили, что в Нью-Йорке сейчас много “маленьких микробов”. Доказательством этих слов стал выход Леи вместе с папой Брэдли Купером: оба были одеты в медицинские маски, а также украсили головы розовыми аксессуарами – на дочке были заколки, на папе – ободок с бантиком. Чего не сделаешь ради детей!

Ирина Шейк и Лея Ирина ШейкНапомним, в январе Шейк украсила обложку британского Vogue: в материале она не только демонстрировала необычные образы, но и делилась некоторыми подробностями жизни. Например, рассказала о том, как складывается ее жизнь без Брэдли Купера:

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее – просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без “Б” – это новая почва… Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: “Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь”.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, в марте 2017 года родилась Лея. Летом 2019 года звезды объявили о расставании.

Брэдли Купер с дочкой ЛеейКликните на фото для просмотра галереи