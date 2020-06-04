Фальшивая нота: почему звезда сериала “Хор” Леа Мишель – новая злодейка Голливуда

04.06.2020, 12:35, Разное

Ни слова в публичном пространстве без опасений оказаться в эпицентре скандала, ни шагу вперед или назад, поскольку каждый поступок может быть оценен превратно, – с такими последствиями нового времени и новой сетевой этики столкнулась актриса Леа Мишель, известная по роли Рейчел Берри в сериале “Хор”. В конце прошлой недели Леа опубликовала в своем Twitter безобидную, на первый взгляд, публикацию в поддержку темнокожего населения Америки (о том, почему сейчас эта проблема волнует знаменитостей в США больше всего, вы можете прочитать здесь). “Джордж Флойд не заслужил этого, это был не просто инцидент, и подобное должно закончиться”, – написала Леа, имея в виду трагическую смерть задержанного полицейскими темнокожего американца. Однако отклик на этот жест солидарности оказался довольно неожиданным.

Первой на комментарий среагировала бывшая коллега Леа по сериалу “Хор”, афроамериканка Саманта Уэр, назвав поступок Мишель примером лицемерия:

А ты помнишь, как ты превратила в настоящий ад мои первые съемки с тобой? Ты даже говорила всем, что, если бы у тебя была возможность, ты бы изгадила мой парик… и прочие ужасные агрессивные вещи, которые заставили меня задаться вопросом по поводу карьеры в Голливуде.

Саманта Уэр

Эти обвинения вскоре поддержали и другие бывшие коллеги Леа, включая и игравшую в сериале главную роль афроамериканку Эмбер Райли. Кто-то, как Эмбер, просто публиковал одобрительные смайлы и картинки в поддержку заявлений Саманты, кто-то – говорил о том, что Мишель практически всегда относилась к темнокожим актрисам недоброжелательно и даже не позволяла им сидеть с ней за одним столом.

Леа Мишель и Эмбер Райли в сериале “Хор”

Вскоре к процессу публичного порицания актрисы подключились не только темнокожие актеры. Работавший с Леа на Бродвее Джерард Каннонико назвал это время рядом с ней настоящим кошмаром. А еще одна звезда сериала “Хор” Хизер Моррис написала следующее:

Было ли мне неприятно работать с Леа? Очень, потому что она всегда относилась к другим людям с презрением, и за это ее стоит призвать к ответственности. Но вина за это лежит и на нас, поскольку мы позволяли этому происходить так долго. В данный же момент мы предполагаем, что она расистка. И хотя я не могу с точностью говорить о ее убеждениях, я думаю, мы строим предположения, а мы все знаем, куда могут привести домыслы.

Хизер Моррис

Пока взбудораженная общественность не может решить, относиться ли к случаям агрессии со стороны Мишель как к примерам расизма или банального отсутствия вежливости и профессионализма, – некоторые бренды уже спешат разорвать с ней контракты, чтобы не быть затянутыми в этот конфликт. Так, сотрудничавшая с Мишель компания по продаже пищевых наборов HelloFresh написала, что не приветствует расизм и дискриминацию и одним днем расторгает все договоренности с Леа. Что касается самой актрисы, она уже опубликовала в своем аккаунте в Instagram публичные извинения:

Я не помню, чтобы я когда-либо говорила те слова, которые мне приписывают, или судила кого-то по их происхождению или цвету кожи, но дело даже не в этом. Важно то, что я точно сделала что-то, что навредило другим людям. Было ли это вызвано моей привилегированной позицией и взглядами или незрелостью – я в любом случае извиняюсь за свое поведение. Мы все можем развиваться и меняться… Через несколько месяцев я стану матерью, и я знаю, что мне нужно будет еще больше стараться нести ответственность за свои действия, чтобы быть хорошим примером для моего ребенка. Я прислушалась к этой критике, и я учту ее. Мне очень жаль, и я постараюсь в будущем стать лучше.

Леа Мишель

Изначально инициировавшую этот конфликт Саманту Уэр извинения Мишель не удовлетворили, и она посоветовала актрисе лучше постараться пожертвовать как можно больше денег в поддержку темнокожего населения. Тем временем одна из продюсеров сериала “Хор” Марти Ноксон намекнула, что поведение Леа – скорее правило, чем исключение, и что за кадром сериала многие члены съемочной группы (преимущественно мужчины) позволяли себе поступки и похуже. Правда, имен девушка не назвала, а после удалила публикации со своими намеками.

Напоминаем, в конце апреля стало известно, что Леа Мишель вскоре станет матерью: она и ее супруг, бизнесмен Зенди Рейх, ожидают рождения первенца.