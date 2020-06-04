Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков

04.06.2020, 12:30, Новости дня

Практику госзакупок у зарубежных поставщиков следует скорректировать, приоритет должен быть у российских производителей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что рассматриваемый на заседании кабмина пакет законов вводит обязательные квоты на закупки российских товаров. «Правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Госдуму», – добавил он.

Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки экономики документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.