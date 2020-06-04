Виктория Боня удивила поклонников опасным вождением автомобиля без рук

04.06.2020, 12:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Виктория Боня отвечала на вопросы фолловеров. У нее поинтересовались, сама она водит автомобиль или нет, а модель в ответ на это удивила опасным вождением без рук.

Светская львица написала, что водительский стаж у нее 22 года. Причем Виктория Боня заканчивала не только обычные курсы, но и экстремального вождения. Экс-звезда «Дома-2» показала шокирующее видео, на котором она едет в авто и не держится за руль. При этом знаменитость пританцовывает под музыку и позирует на камеру.

По словам Виктории Бони, по ее вине не было ни одной аварии. Также модель вспомнила о своем первом автомобиле – полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator. Его светская львица назвала «мощным уродливым крокодилом».

Как пишет издание Teleprogramma, на данный момент Виктория Боня с дочкой Анджелиной живет в Монако в имении своего бывшего гражданского супруга. Миллионер Алекс Смерфит выделил для экс-возлюбленной и их совместного ребенка отдельный дом.