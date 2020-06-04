 

Виктория Боня удивила поклонников опасным вождением автомобиля без рук

04.06.2020, 12:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Виктория Боня отвечала на вопросы фолловеров. У нее поинтересовались, сама она водит автомобиль или нет, а модель в ответ на это удивила опасным вождением без рук.
Светская львица написала, что водительский стаж у нее 22 года. Причем Виктория Боня заканчивала не только обычные курсы, но и экстремального вождения. Экс-звезда «Дома-2» показала шокирующее видео, на котором она едет в авто и не держится за руль. При этом знаменитость пританцовывает под музыку и позирует на камеру.

По словам Виктории Бони, по ее вине не было ни одной аварии. Также модель вспомнила о своем первом автомобиле – полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator. Его светская львица назвала «мощным уродливым крокодилом».

Как пишет издание Teleprogramma, на данный момент Виктория Боня с дочкой Анджелиной живет в Монако в имении своего бывшего гражданского супруга. Миллионер Алекс Смерфит выделил для экс-возлюбленной и их совместного ребенка отдельный дом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Тилль Линдеманн попал в реанимацию с коронавирусом

27.04 / Скандалы: Владимир Евтушенков не упустит открывшиеся «космические» шансы

23.04 / В РАН предложили проверить гипотезу космического происхождения коронавируса

31.05 / Мнение: Зверяче побиття в Нью-Йорке

22.04 / Исследователи допустили внеземное происхождение людей

27.04 / Эпидемии в кинематографе: биологическое оружие, зомби и неравенство

12.04 / «Останетесь в живых и дойдете — получите по золотой звездочке»

09.04 / Рубль начал укрепляться после соглашения РФ и Саудовской Аравии на конференции стран ОПЕК+

20.04 / Скандалы: «Валимся с ног от нагрузки, кислородные баллоны таскает главврач»

21.04 / В Москве, предположительно от коронавируса, скончался протоиерей Александр Агейкин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска