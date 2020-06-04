Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Греции
04.06.2020, 12:25, Новости дня
Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Афинах в ходе акции протеста против гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Журналисты Reuters стали свидетелями, как демонстранты бросили несколько горящих предметов на улице в сторону тщательно охраняемого посольства в центре Афин. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Само посольство было оцеплено рядами голубых полицейских автобусов.
По оценкам источников в полиции, в демонстрации приняло участие более 3 тысяч человек.
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