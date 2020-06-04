Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Греции

04.06.2020, 12:25, Новости дня

Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Афинах в ходе акции протеста против гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Журналисты Reuters стали свидетелями, как демонстранты бросили несколько горящих предметов на улице в сторону тщательно охраняемого посольства в центре Афин. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Само посольство было оцеплено рядами голубых полицейских автобусов.

По оценкам источников в полиции, в демонстрации приняло участие более 3 тысяч человек.