Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Греции

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04.06.2020, 12:25, Новости дня

Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Афинах в ходе акции протеста против гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Журналисты Reuters стали свидетелями, как демонстранты бросили несколько горящих предметов на улице в сторону тщательно охраняемого посольства в центре Афин. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Само посольство было оцеплено рядами голубых полицейских автобусов.

По оценкам источников в полиции, в демонстрации приняло участие более 3 тысяч человек.



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