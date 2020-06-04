“Препарат Трампа” оказался неэффективным в профилактике COVID-19

04.06.2020, 12:19, Разное



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Противомалярийный препарат гидроксихлорохин не может использоваться для предупреждения развития COVID-19 у людей, которые контактировали с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2. Исследование, которое продемонстрировало это, опубликовано в New England Journal of Medicine. Это первая научная работа, которая оценила профилактическую ценность препарата при коронавирусной инфекции.

Это лекарство получило повышенное внимание благодаря президенту США Дональду Трампу. Он неоднократно называл гидроксихлорохин перспективным препаратом, а также заявлял, что сам принимал его с целью профилактики.



ВОЗ приостановила исследования хлорохина и гидроксихлорохина

Окончательное решение по поводу этих лекарств будет принято после завершения рандомизированных исследований или после дополнительных решений экспертов.

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Новое исследование, которое провели ученые из Миннесотского университета, включало 821 человека. Они контактировали с инфицированными SARS-CoV-2 людьми дома или на работе. В течение первых четырех дней после контакта половина участников исследования получила гидроксихлорохин для профилактики болезни, второй половине дали плацебо. В группу лечения или плацебо людей распределяли случайным образом. Ни ученые, ни участники не знали, кто получает экспериментальные таблетки. То есть, исследование было рандомизированным, двойным слепым.

В течение двух недель после контакта COVID-19 заболели 12% участников из группы гидрохсихлорохина и 14% – из группы плацебо. Разница в количестве заболевших оказалась статистически не значительной.

Также ученые обнаружили существенные побочные эффекты у 40% людей, которые принимали гидроксихлорохин: тошноту, расстройства пищеварения, диарею. В группе плацебо подобные нежелательные эффекты были у 16% человек.

Ограничением исследование было то, что не всем участникам была проведена ПЦР-диагностика COVID-19. То есть, некоторые бессимптомные случаи могли быть пропущены. Тем не менее, авторы подчеркивают, что исследование было рандомизированным, поэтому бессимптомные случаи и другие инфекции (например, грипп), должны были распределиться между группами относительно равномерно.