Мнение: Письмо: “Муж отправляет к психотерапевту”

04.06.2020, 12:18, Разное

В этом письме посмотрите, насколько людям, в общем-то, все равно из кого тянуть щипцами желаемое: из другого человека (из мужа как в предыдущем письме) или из своего организма, из врачей, из Бога.

Внешний мир воспринимается ими как питательная среда, из которой надо со всей дури вытягивать, высосывать и выбивать что-то, чего захотелось.

irenka_83

Как потерять надежду?

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Читаю ваш блог уже 2 года. Спасибо Вам огромное за те знания, которыми вы делитесь. Есть изменения к лучшему в моей жизни благодаря вашему блогу. Я вышла замуж, улучшила отношения с мамой и друзьями, вообще жить стало как то проще и интереснее.

Было бы здорово, если бы моя история попала на разбор.

Дело в том, что я хочу стать матерью, но не могу. Сначала у меня были иллюзии, что это очень легко, ведь я еще не так стара (когда вышла замуж было 34, до этого долго не было отношений) и у меня теперь есть мужчина. Но прожили год и ничего. Я решила идти к врачу, долгие мытарства по поликлиникам. Наконец я в перинатальном центре, собираю бумаги и прохожу обследование, и жду постановки в очередь на ЭКО. Иду на плановую операцию, и после нее выясняется, что надо лечиться долго, без твердой уверенности в успехе. Или рассматривать суррогатное материнство.

(Диагнозы бывают намного хуже. Бывают диагнозы об инвалидности, бывают о смертельной болезни, бывают диагнозы о тяжелой болезни ребенка, вот ужас настоящий. Диагноз бесплодия – далеко не самое страшное, что может произойти. Вы остаетесь полноценным человеком и у вас впереди – полноценная жизнь. Но люди то упускают возможность родить ребенка, когда такая возможность есть, то бьются лбом и пускают под откос всю свою жизнь, когда возможности родить нет)

Я как то не принимаю этот диагноз и начинаю забег по платным центрам ЭКО. И там все тоже, диагноз подтверждается. И меня направляют к врачу специалисту по моей болезни и он дает мне хороший совет: не лечить сейчас матку и не тратить время, а сохранить генетический материал.

(Генетический материал сохранить – очень сложно, особенно если есть заболевание органов репродукции. Даже здоровым нелегко. Глупые молодые женщины сейчас стали почему-то думать, начитавшись баек о детях звезд, что сохранить яйцеклетку можно легко и в любом возрасте и не торопятся рожать. На самом деле – это сложнейшая процедура, и почти сто процентов из замороженных яйцеклеток непригодны. Эмбрион еще кое-как можно заморозить и сохранить жизнеспособность, а яйцеклетку почти нет шанса)

Ну вот я и пошла в лучшую клинику для это. Но пока все эти забеги шли, я рыдала белугой, старалась не лезть к мужу, но на лице-то все видно. В общем это был ад. И вот последний врач сказала, что возможно не удастся сохранить генетический материал, и надо думать об альтернативах.

(Чем дольше вы бегаете по врачам, тем больше растет ваш неадекват и ваша одержимость. Это та же самая корона Победительницы, под которой кажется, что чем больше денег вложить и усилий, тем ближе шанс. Но это совсем не так)

И вот на что я обратила внимание: в самом начале я отмахивалась от мысли от суррогатном материнстве, не могла с этим примериться, а сейчас я готова на все, нет на ВСЁ! Суррогатное, чужая яйцеклетка, украсть. Я буквально сошла с ума. И это ужасно, я себя стала бояться.

(Если речь о небиологическом материнстве, то есть стать матерью неродному ребенку, то здесь вариантов много и они реальны в любом почти возрасте, было бы здоровье, деньги и желание. Но в любом случае сначала надо успокоиться и прийти в равновесие. Иначе в своем безумии разрушите не только отношения с мужем и близкими, но и здоровье свое)

И теперь я все еще хожу на приемы, но у меня появился дикий страх перед приемами. Мне скоро снова идти, но я не знаю как ?! Мне страшно к ней идти, хотя она великолепный доктор и все такое. Но у меня панически атаки и трясутся руки от мысли об этом. Просто каждый раз у меня то анализы плохие, нт еще что-то, и я не знаю к чему готовиться или не готовиться вовсе?!

(Надо прекратить эту гонку, если не можете относиться к лечению спокойно, без лишних ожиданий. Совсем прекратить)

Муж отправляет меня к психотерапевту и я уже и сама хочу. Но вот что забавно, психолог, которого мне порекомендовала врач беременная и уехала в роддом, она лечилась от бесплодия много лет и родила в 45. Мне кажется вся жизнь от меня бежит, и люди шарахаются, от меня фонит этим страданием.

(Потому что нужно успокоиться и понять, что от ваших требований, слез и молений внешний мир не станет вам подчиняться)

Раньше у меня было биполярное расстройство и я принимала антидепрессанты, но благодаря вашему блогу я кажется немного все же укрепила свои границы, по крайней, стала чувствовать себя гораздо лучше. Но сейчас я не справляюсь. Я не могу есть, пить, меня тошнит и я все время плачу и плачу. Мне ужасно не хочется расстраивать мужа и маму. Мама, конечно, сказала: «Мне плевать будет ли это генетически мой внук или нет. Мне нужна здоровая и счастливая дочь, так что прекращай, мы все это преодолеем, тебе надо лечиться!» У меня лучшая мама на планете, а я эгоистка и даже ни разу не подумала, как она это переживает? Независимо от того, что она мне говорит!

(И мама – это человек, который пока еще у вас есть, который рядом с вами. А вы в погоне за желаемым не видите у себя под носом то, что надо беречь и ценить. И это касается всех отношений и всех ресурсов. Беречь и развивать надо то, что есть, а не гнаться за иллюзией)

Уважаемая Эволюция, как потерять надежду на рождение своего ребенка?

(Осознать, что ваше хочу ничем не рулит. Кроме вашего хочу есть объективные обстоятельства и они сейчас не в пользу рождения вами ребенка. Надо обратить свою энергию на то, что в ваших границах и вам на пользу)

Успокоиться и искать другой путь в жизни? Или не нужно ее терять? Сейчас все бывшие проблемы отошли на второй план, часто молюсь, хотя я в сущности и неверующая, прошу об укреплении моих сил у Бога, что бы пройти этот путь каким бы он ни был.

(Не надо просить у Бога укрепления своих сил, когда вы Победительница в безумии. Силы пойдут на саморазрушение. Просите лучше смирения и согласия)

Спасибо, что прочитали!