Песков объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

04.06.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин обратил внимание на расхождение в данных властей Красноярского края, МЧС и менеджмента НТЭК после разлива дизельного топлива в Норильске, поэтому поручил правоохранительным органам установить истину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и руководства региона, то есть от губернатора (Красноярского края Александра) Усса, а также от менеджмента компании-оператора. И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента добавил, что правоохранительным органам предстоит установить, были ли соблюдены нормативы по информированию властей и экстренных служб.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев в четверг утром заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».