Отложенные из-за коронавируса учения по переброске войск США в Европу начались в Польше

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04.06.2020, 12:16, Новости дня

Отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 20 по переброске войск США в Европу начались в Польше.

Defender Europe 20 должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской американских войск в Европу. Планировалось, что из США прибудут 20 тыс. солдат, к ним присоединятся 9 тыс. американских военных, дислоцированных в Европе.

В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.

«Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило свое боевой готовности», – передает РИА «Новости» слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, открывшего учения на Дравском полигоне на северо-западе Польши.

Глава польского оборонного ведомства поблагодарил командование американских войск за то, что «американские войска присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир».

В Defender Europe 20 на Дравском полигоне примут участие около 6 тыс. солдат – в том числе 2 тысячи из Польши, 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация (всего около 2 тыс. единиц техники).

Основой польского контингента, участвующего в учениях, станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка.

От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск. С американской стороны в учении принимают участие около 4 тыс. солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.

В ходе учений на уровне отдельных бригад, по данным минобороны Польши, «будет проверена возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции». Также будет отработан «основной тактический эпизод – форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск».

Напомним, в середине мая Европейское командование ВС США сообщило, что учения Allied Spirit, связанные с учениями Defender Europe 20 и первоначально запланированные на май, пройдут на тренировочном полигоне в Дравско-Поморском в Польше с 5 по 19 июня.



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