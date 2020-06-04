Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы

04.06.2020, 12:16, Новости дня

Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, отправлялись ли приглашения на парад Победы в Москву коллегам президента РФ по «пятерке» в СБ ООН и были ли от них получены ответы.

Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.