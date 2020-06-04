Личное: Все люди как люди, а я — бренд!

04.06.2020, 12:10, Разное

В соцсети для эскортниц — новая мода. Каждая первая теперь не дурочка из провинции и без образования, а целый бренд.

Раньше как было? Мировые концерны сражались за покупателя, нанимали крутых моделей для рекламы, улучшали качество продукции, а теперь писька из Перми говорит, что она знает лучше всех, какие трусы надеть и чем губы накрасить.



Фото: Соцсети

Заметили такое? Чушка немытая создаёт собственную линию одежды или косметики. Ну, как «создаёт»? Покупает в Китае, печатает этикетки и впаривает лохушкам технический вазелин, как чудо-средство — и от прыщей, говорит помогает, и от запора.

Продают — кто во что горазд. Курсы, книжки, диеты, трусы, кофе, фитнес-резинки… и, конечно, косметику! Каждая вторая инста-блогерка с тремя классами церковно-приходской, где и предмета-то такого не было — химии, теперь выпускает косметику имени себя.

Под личным брендом!

Честно скажу, меня они напрягают, как цыганки на вокзалах. Суть заработка — один-в-один. Хотя от цыган вреда меньше — просто деньги выманивают. А инста-гуру ещё и пытаются тебе продать то, что навредит!

Инстаграмная «модель» Кайли, очередная из семейки Кардашьянов-Дженнеров, начала с декоративки типа «Всё для малярных работ».

А потом выпустила ещё и уходовую линию. Посмотрите на её фото без штукатурки — проблемная жирная кожа, чёрные точки, прыщи и старческая пигментация в 22 года.

Я не представляю, что хорошего может нам с вами продать Кайли для ухода за мордой, когда об уходе она явно не знает ничего вообще — опять же, судя по её рыхлому прянику.

А потому, если я вижу косметику от блогерки-бренда, для меня это сразу сирена — опасно!

За косметикой, тем более уходовой, должна однозначно стоять профессиональная команда. Химики, технологи, дерматологи — с высшим образованием! Стандарты производства, опыт, сертификация.

При этом цены на косметику от блогеров — ну, знаете, точно не дешевле вполне достойных, приличных средств.

Скажем, в том же инстаграме вы наверняка видели бренд RICHE. Уходовая косметика на натуральных компонентах — российская, кстати. Их скраб и щётка для жопы есть уже у всех, по-моему. Только вот Рише советуют этим скрабом тереть задницы — и это правильно.

Гуру-блогерка продаёт в уходовой линейке примерно такой же скраб с грубым абразивом — скорлупой грецкого ореха. Но для лица! Это как наждаком по лицу пройтись. Стоит этот шкуродёр от Кайли $22 — 1’600 рублей, на минутку.

Вот в этом и разница между настоящей косметической компанией и «брендом» от блогера.

Специалисты за те же деньги — 1’890 рублей — советуют адекватный отшелушивающий пилинг с комплексом AHA и BHA-кислот. Потому что профессиональные и люксовые марки косметики используют для отшелушивания именно кислоты, а не наждачку.

Такой пилинг работает очень эффективно, но мягко. Кислоты не соскребают механически верхний слой кожи, а постепенно растворяют корку сала с остатками косметики, уличной пылью и отмершими клетками. Проникают в поры сквозь слой жира и убирают загрязнения и бактерии (а с ними и воспаления).

В итоге, кожа сразу становится гладкой и бархатистой, на поверхность «проступают» молодые клетки. И чем дальше пользуешься, тем реже возникают чёрные точки и прыщи — потому что поры не забиты, и комедонам неоткуда взяться. Поры и мелкие морщины становятся менее заметны, лицо приобретает свежий вид и более ровный тон.

Для проблемной кожи важно как-то уменьшить количество лишнего сала на лице, и салфетки-промокашки тут не помогут. Нужно более активное и глубокое действие — Сыворотка себум контроль.

В ней аллантоин и бисаболол. Природные растительные компоненты, которые а) нормализуют работу сальных желёз, чтобы из них не текло больше жира, чем нужно, и б) устраняют воспалительный процесс и успокаивают раздражение.

Кожа матируется, но не пересушивается, и на ней нет прыщей и воспалений.

Удобнее пилинг и сыворотку покупать сразу «дуэтом». Получается 4’140 за решение всех основных проблем с кожей — прыщей, воспалений, расширенных пор и жирного блеска.

Ну а чтобы прыщи, сальный лоб и прочие проблемы не возвращались, хорошо бы очищение и тонизацию проводить вместе.

Почти все, кто сталкивается с блеском в T-зоне, расширенными порами и прыщами, пытаются всё это «подсушить». Умывалки с эффектом фэйри — до скрипа, а вместо тоника — лосьон на спирту. Но от такого становится ведь только хуже — чем сильнее вы «сушите» кожу, тем активнее она пытается защититься: больше сала вырабатывается, больше проблем на лице.

Поэтому умывалка должна быть деликатная, и тоник обязателен — чтобы после водопроводной воды приводить PH кожи в порядок. Тогда на ней не будет нарушаться баланс микрофлоры и воспалений/шелушений/покраснений не возникнет.

В дуэте Acne + Balance все эти нюансы учтены. Удобная и нежная умывалка + тонер-софтнер. Всё вместе — 2’275 руб.

В умывалке есть AHA/BHA-кислоты, как и в пилинге, но, конечно, в более слабой концентрации, чтобы можно было использовать каждый день. Плюс энзимы растений и папаин — они отлично растворяют остатки макияжа после снятия, остальные загрязнения и мёртвый эпидермис.

Кожа начинает дышать, остаётся чистой, но не стянутой, и сальные железы не разгоняются до повышенных оборотов, как после агрессивных ПАВ.

Софтнер с витаминами и увлажняющим комплексом приводит PH в норму после умывания, успокаивает, освежает. И наносить можно без всяких ватных дисков — он в виде спрея-дымки, распыляется на лицо прямо из флакона. Это и экономично, и меньше механических воздействий.

Получаем чистую кожу, идеально готовую к нанесению кремов-сывороток-масок — без дополнительного трения и растягивания.

Вот вам ещё один показатель качества косметики: в линейке не одно чудо-средство «от всего», а специализированные продукты и комплексы — и для решения проблем, и для предотвращения.

И что лично мне важно, на что я обращаю внимание — это порядочность и прозрачность производства, контроль качества и этичность.

Настоящие косметические компании в этом смысле внушают куда больше доверия.

У RICHE чистое производство со всеми стандартами и сертификатами, качественное сырье понятного, природного, почти всегда растительного происхождения — что важно для веганов, например. Они продвигают философию Cruelty Free — то есть умудряются делать хорошую безопасную косметику без тестов на животных.

Бренды-письки из Инсты вряд ли заморачиваются такими тонкостями — да и никогда не знаешь, где на самом деле бодяжат эти «личные бренды».

А вы что думаете? Вы за косметику от профессионалов или от «звёзд»?