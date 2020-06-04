Стоматологи создали технологию выращивания собственных зубов за 9 недель

04.06.2020, 12:09, Разное

Зарубежные медики создали новую технологию по восстановлению зубов. Стоматологи предлагают выращивать собственные зубы в течение 9 недель.

В настоящее время появилось множество методов заполнения пустой области, когда выпадают зубы. Стоматологи из Южной Америки сделали научный прорыв, уйдя от обычных имплантов и протезов. Учёные, используя новую технологию, предлагают выращивать вместо старых зубов новые. Доктор Джереми Мао, представляющий Колумбийский университет, научился создавать зубы из стволовых клеток и ДНК непосредственно в организме.

Как отмечают эксперты, данные нововведения откроют невероятные границы в стоматологической отрасли и в первую очередь для пациентов. Отсутствующие зубы медики хотят заменить стволовыми клетками из собственного тела, в процессе регенерации зуб сольётся с окружающей тканью и быстрее восстановится. На сегодняшний день новая разработка детально изучается, пока она находится в стадии исследований.