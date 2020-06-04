 

Стоматологи создали технологию выращивания собственных зубов за 9 недель

04.06.2020, 12:09, Разное

Зарубежные медики создали новую технологию по восстановлению зубов. Стоматологи предлагают выращивать собственные зубы в течение 9 недель.
В настоящее время появилось множество методов заполнения пустой области, когда выпадают зубы. Стоматологи из Южной Америки сделали научный прорыв, уйдя от обычных имплантов и протезов. Учёные, используя новую технологию, предлагают выращивать вместо старых зубов новые. Доктор Джереми Мао, представляющий Колумбийский университет, научился создавать зубы из стволовых клеток и ДНК непосредственно в организме.

Как отмечают эксперты, данные нововведения откроют невероятные границы в стоматологической отрасли и в первую очередь для пациентов. Отсутствующие зубы медики хотят заменить стволовыми клетками из собственного тела, в процессе регенерации зуб сольётся с окружающей тканью и быстрее восстановится. На сегодняшний день новая разработка детально изучается, пока она находится в стадии исследований.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Мнение: Зачем они поджигают наши храмы

26.04 / Пятилетний игрок в Call of Duty: Warzone стал интернет-сенсацией

08.05 / Лолита Милявская не жалеет ни об одном сексе в браке и без него

27.04 / Почувствовавшая недомогание Кожевникова показала неутешительные результаты диагностики

05.05 / Изменения артериального давления в молодости предсказывают риск инфаркта в зрелом возрасте

02.04 / Мнение: Это поможет США отбиться от коронавируса

21.04 / Мнение: Право на выход

31.05 / СМИ: Армию США сильнейшей в мире делают лишь 5 образцов оружия

16.04 / Полтергейст и человек-овца: История проклятых каменных голов Хексхэма

20.05 / Мнение: О беспощадном обнулении Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска