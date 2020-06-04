Алисия Сильверстоун продолжает принимать ванну с 9-летним сыном

04.06.2020, 12:09, Разное

Голливудская актриса Алисия Сильверстоун удивила своих поклонников заявлением о том, что она до сих пор принимает ванну вместе с 9-летним сыном. Об этом она пояснила в интервью журналистам в The New York Times.

По словам 43-летней актрисы, раньше она больше времени уделяла съемкам в кино, но теперь старается чаще бывать с сыном Беаром. В том числе она принимает с ним ванну. Но совершает знаменитость эту процедуру иногда в одиночестве, когда сына нет дома, как призналась Алисия Сильверстоун, это успокаивает и расслабляет ее.

Пользователей Сети удивило такое неоднозначное заявление. Они отметили, что сын Алисии Сильверстоун достаточно взрослый для того, чтобы в одиночку принимать ванну. Некоторые поклонники актрисы добавили, что таким поведением она может сломать психику ребенку.