Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск

04.06.2020, 12:08, Новости дня

Следственный комитет объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство о заочном аресте обвиняемого.

«В суд поступили материалы об избрании заочного ареста в отношении Блюма Евгения Эвальевича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Напомним, в сентябре 2019 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27,8 млн рублей в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма.

По данным следствия, не позднее мая 2014 года Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной спортсменки.

По данным ТАСС, потерпевшей в данном случае является фристайлистка Мария Комиссарова, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.