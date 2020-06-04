 

Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск

04.06.2020, 12:08, Новости дня

Следственный комитет объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство о заочном аресте обвиняемого.

«В суд поступили материалы об избрании заочного ареста в отношении Блюма Евгения Эвальевича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Напомним, в сентябре 2019 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27,8 млн рублей в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма.

По данным следствия, не позднее мая 2014 года Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной спортсменки.

По данным ТАСС, потерпевшей в данном случае является фристайлистка Мария Комиссарова, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.        



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Гривна подешевела относительно доллара и евро

13.05 / Blick – конец позора — американские астронавты снова отправятся в космос без помощи России

08.05 / В РФ стартовала акция «Окна Победы»

31.03 / Саудовская Аравия обваливает цены на нефть

30.03 / На Украине завели дело из-за видео с продажей должностей братом главы офиса Зеленского

19.05 / Белорусских оппозиционеров обвинили в намерении заразить коронавирусом работников ЦИК

18.05 / Мишустин поручил обеспечить работу портала госуслуг для заявок на детские выплаты

15.04 / Спаситель или губитель: Трамп отказался давать деньги ВОЗ и захотел вернуть бейсбол

28.05 / Главный гериатр Минздрава призвала пожилых гулять

26.04 / Врачи создали «Список памяти» умерших от коронавируса коллег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска