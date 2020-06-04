В Кремле сообщили о консультациях ЦИК с эпидемиологами при подготовке голосования по Конституции

04.06.2020, 12:08, Новости дня

Центризбирком при подготовке голосования по поправкам в Конституцию находится в постоянном контакте с эпидемиологами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я вам не могу ответить на этот вопрос. Но очевидно, что наш ЦИК находится в постоянном контакте с нашими эпидемиологами – ведомством Поповой (Роспотребнадзор), штабом (оперативный штаб) Голиковой. Все вопросы находятся в поле внимания, все прорабатываются», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей план «Б» на случай, если регионы не выйдут из сложной эпидемиологической ситуации к моменту голосования.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

В то же время Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется и постепенно улучшается, передает РИА «Новости».

«С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович (мэр столицы Собянин) применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом», – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8831 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 441 тыс. случаев заболевания.