 

Оправданные экс-полицейские простили изнасилованную дознавательницу в Уфе

04.06.2020, 12:08, Новости дня

Бывшие сотрудники уфимской полиции Салават Галиев и Эдуард Матвеев заявили, что прощают свою коллегу, обвинившую их в изнасиловании в октябре 2018 года.

Об этом экс-полицейские заявили, выходя из зала суда, где были полностью оправданы по делу дознавательницы в Уфе, передает ГТРК «Башкортостан». 

«Я ее прощаю. Бог ей судья», – сообщил Матвеев. 

«Я такого же мнения!», – добавил Галиев. 

В среду Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Третий фигурант дела признан виновным, но ему смягчили наказание – с шести до четырех лет заключения. 

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. Так, Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет заключения (прокуратура настаивала на девяти для каждого).

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.



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