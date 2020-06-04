Новым премьером Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

04.06.2020, 12:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко. До этого он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков, который был послом Беларуси в Китае.

Александр Суботин стал вице-премьером,

Петр Пархомчик был назначен министром промышленности,

Руслан Пархамович –​ министром архитектуры и строительства,

Юрий Селиверстов –​ министром финансов,

директор телеканала СТВ Игорь Луцкий стал министром информации.

Иван Тертел, бывший заместитель председателя КГБ, возглавит Комитет государственного контроля.

Андрей Хмель стал министром ЖКХ,

Дмитрий Пан занял место Головченко в Государственном комитете военной промышленности.

Накануне вечером Лукашенко распустил правительство. Эксперты посчитали, что это было сделано для поднятия рейтинга президента накануне выборов, которые назначены на 9 августа: в этом году поддержка Лукашенко не такая большая, как в прошлые разы, когда он баллотировался в президенты.

Одновременно Лукашенко пообещал, что революционных перестановок в новом кабинете не будет.

Головченко 46 лет, он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а в 2003 году – Академию управления при президенте Республики Беларусь. Он был послом Беларуси в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Королевстве Саудовская Аравия, работал в Совете безопасности, был замначальника Генеральной прокуратуры, а в 2018 году его назначили председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

До назначения Головченко правительство Беларуси с августа 2018 года возглавлял Сергей Румас. Лукашенко заявил, что в кабмин он не вернется. “Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом”, – пояснил президент.