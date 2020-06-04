Генпродюсер канала 1+1 стал новым министром культуры Украины, Пристайко уволен с поста министра по евроинтеграции

04.06.2020, 12:05, Новости дня

Верховная Рада Украины на заседании 4 июня назначила депутата от “Слуги народа” Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Ткаченко — известный украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий, он был генеральным директором 1+1 Медиа, одного из наиболее известных телеканалов на украинском медиарынке.

Также Рада на заседании 4 июня назначила нового вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции: вместо Вадима Пристайко им стала Ольга Стефанишина.

Во фракции “Слуга народа” ранее заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.