 

Генпродюсер канала 1+1 стал новым министром культуры Украины, Пристайко уволен с поста министра по евроинтеграции

04.06.2020, 12:05, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковВерховная Рада Украины на заседании 4 июня назначила депутата от “Слуги народа” Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Ткаченко — известный украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий, он был генеральным директором 1+1 Медиа, одного из наиболее известных телеканалов на украинском медиарынке. 

Также Рада на заседании 4 июня назначила нового вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции: вместо Вадима Пристайко им стала Ольга Стефанишина.

Во фракции “Слуга народа” ранее заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании. 

 



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